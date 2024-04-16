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Сегодня, 13:19

Чемпион мира по фигурному катанию Малинин сделал фото с Овечкиным

Алина Савинова
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Американский фигурист Илья Малинин опубликовал в соцсетях совместное фото с российским форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

19-летний спортсмен посетил матч между «Кэпиталз» и «Бостоном» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ, который прошел в ночь на 16 апреля. Фигурист пришел на игру в джерси «Вашингтона» с номером российского нападающего.

Малинин — чемпион мира в одиночном катании (2024), победитель финала «Гран-при» (2023), а также двукратный чемпион США (2023, 2024). Он родился в Америке в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые являются уроженцами России.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Илья Малинин
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