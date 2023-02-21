Четыре россиянина вошли в топ-10 лучших крайних нападающих НХЛ по версии ESPN

Интернет-портал ESPN составил список из десяти лучших крайних нападающих нынешнего НХЛ в нынешнем сезоне. Возглавил этот рейтинг нападающий «Бостона», вторый снайпер лиги Давид Пастрняк из «Бостона». Следом за ним расположились нападающий «Тампы» Никита Кучеров и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. Также в топ-10 попали вингер «Рейнджерс» Артемий Панарин (7-е место) и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (10-е место). Лучшие крайние нападающие НХЛ Версия ESPN 1. Давид Пастрняк («Бостон») 2. Никита Кучеров («Тампа») 3. Кирилл Капризов («Миннесота») 4. Митчелл Марнер («Торонто») 5. Микко Рантанен («Колорадо») 6. Брэд Маршан («Бостон») 7. Артемий Панарин («Рейнджерс») 8. Мэттью Ткачак («Флорида») 9. Джейсон Робертсон («Даллас») 10. Александр Овечкин («Вашингтон»)