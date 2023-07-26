«Чикаго» объявил о смерти владельца клуба Вирца

«Чикаго» на официальном сайте сообщил о смерти владельца и председателя клуба Роки Вирца. Он с 2007 года занимал пост председателя «Чикаго».

«Сегодня у нас очень тяжело на сердце. Наш папа был страстным бизнесменом, стремящимся сделать Чикаго прекрасным местом для жизни, работы и посещения, но его настоящая любовь была к его семье и близким друзьям... Его уход оставил огромную дыру в сердцах многих, и нам будет ужасно его не хватать», — говорится в сообщении.

Семья Вирц владеет «Чикаго Блэкхокс» с 1954 года.