«Чикаго» выставил Перри на драфт отказов и сделал заявление о причинах разрыва

«Чикаго» намерен расторгнуть контракт с Кори Перри. Клуб поместили 38-летнего нападающего на драфт отказов с целью расторжения соглашения и сделал заявление о причинах разрыва.

«После внутреннего расследования клуб установил, что Кори Перри вел себя неприемлемо и нарушил как условия своего контракта стандартного игрока, так и внутреннюю политику «Блэкхокс», направленную на создание профессиональной и безопасной рабочей среды», — говорится в заявлении команды.

Канадец перешел в «Блэкхоукс» летом в качестве свободного агента. Два прошлых сезона он провел в «Тампе». В этом сезоне на его счету 9 (4+5) очков в 16 играх при показателе полезности «-6».