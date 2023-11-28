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НХЛ

28 ноября, 22:41

«Чикаго» выставил Перри на драфт отказов и сделал заявление о причинах разрыва

Виктория Кравченко
Кори Перри.
Фото USA Today Sports
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«Чикаго» намерен расторгнуть контракт с Кори Перри. Клуб поместили 38-летнего нападающего на драфт отказов с целью расторжения соглашения и сделал заявление о причинах разрыва.

«После внутреннего расследования клуб установил, что Кори Перри вел себя неприемлемо и нарушил как условия своего контракта стандартного игрока, так и внутреннюю политику «Блэкхокс», направленную на создание профессиональной и безопасной рабочей среды», — говорится в заявлении команды.

Канадец перешел в «Блэкхоукс» летом в качестве свободного агента. Два прошлых сезона он провел в «Тампе». В этом сезоне на его счету 9 (4+5) очков в 16 играх при показателе полезности «-6».

Коннор Бедард. Бедард прокомментировал ситуацию с Перри на фоне слухов о его связи со своей матерью
Ранее в СМИ писали, что Перри был отстранен от команды из-за связи с матерью Коннора Бедарда. Согласно сведениям, это могло произойти во время акции, в которой матери игроков ездили вместе с командой на матчи.
Кори Перри
НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
Коннор Бедард
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