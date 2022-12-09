«Даллас» в овертайме обыграл «Оттаву»

Сегодня, 07:23
«Даллас» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Сенаторз» потерпели второе поражение подряд.
Российские игроки Денис Гурьянов («Старз» ) и Никита Зайцев («Сенаторз») результативными действиями не отметились.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Оттава» — 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Хейсканен — 4 (Хинтц, Павелски), 5:07 — 1:0. Хейсканен — 5 (Джонстон, Лундквист), 6:55 — 2:0. Брассар — 4 (Батерсон), 13:52 — 2:1. Шабо — 6 (Ткачак, Джозеф), 18:47 — 2:2. Хэмоник — 3 (Дебринкэт, Сандерсон), 41:27 — 2:3. Лундквист — 2 (Хинтц), 54:54 — 3:3. Сегин — 5 (Джонстон), 64:31 — 4:3.
Вратари: Эттингер — Форсберг.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 32 (7+8+12+5) — 31 (14+13+2+2).
Наши: Гурьянов (10.39/4/-2) — Зайцев (19.31/0/0).
9 декабря. Даллас. American Airlines Center. 18 023 зрителя.