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НХЛ

Сегодня, 07:23

«Даллас» в овертайме обыграл «Оттаву»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Сенаторз» потерпели второе поражение подряд.

Российские игроки Денис Гурьянов («Старз» ) и Никита Зайцев («Сенаторз») результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Оттава» — 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Хейсканен — 4 (Хинтц, Павелски), 5:07 — 1:0. Хейсканен — 5 (Джонстон, Лундквист), 6:55 — 2:0. Брассар — 4 (Батерсон), 13:52 — 2:1. Шабо — 6 (Ткачак, Джозеф), 18:47 — 2:2. Хэмоник — 3 (Дебринкэт, Сандерсон), 41:27 — 2:3. Лундквист — 2 (Хинтц), 54:54 — 3:3. Сегин — 5 (Джонстон), 64:31 — 4:3.

Вратари: Эттингер — Форсберг.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (7+8+12+5) — 31 (14+13+2+2).

Наши: Гурьянов (10.39/4/-2) — Зайцев (19.31/0/0).

9 декабря. Даллас. American Airlines Center. 18 023 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Оттава Сенаторз
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