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Сегодня, 15:48

Давыдов назвал кропотливым путь Сорокина к номинации на приз лучшему вратарю НХЛ

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов заявил, что Илья Сорокин из «Айлендерс» долго шел к тому, чтобы войти в число лучших голкиперов НХЛ.

«Илья — это труженик, который долго шел к этому, и даже в Континентальной хоккейной лиге он развивался постепенно. В сборную он приезжал на протяжении шести лет, участвовал в этапах Евротура, чемпионатах мира, и я помню, как он менялся на протяжении пяти-шести лет. Мы работали, что-то постепенно исправляли, естественно, он это делал и в своем клубе. Он постепенно шел к своему уровню и в итоге ему удалось выиграть Кубок Гагарина. К той победе он шел очень основательно, кропотливо, у него не было какого-то резкого взлета, к этому успеху он шел в течение четырех лет», — приводит ТАСС слова Давыдова.

27-летний Сорокин номинирован на приз лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата НХЛ. В число претендентов на «Везину Трофи» также вошли швед Линус Улльмарк, выступающий за «Бостон», и американец Коннор Хеллебайк из «Виннипега».

Источник: https://tass.ru/sport/17732839
Илья Сорокин
Хоккей
КХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Рашит Давыдов
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