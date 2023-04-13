Главный тренер «Калгари» Саттер назвал Задорова «русской ракетой» после его хет-трика в матче с «Сан-Хосе»

Главный тренер «Калгари» Дэррил Саттер прокомментировал игру защитника своей команды Никиты Задорова в матче против «Сан-Хосе» (3:1).

В этой встрече россиянин оформил хет-трик.

«Русская ракета» отложила это на последний матч, хотя должна была сделать это еще в октябре. У нас многое получалось, но мы набрали недостаточное количество очков дома — все очень просто. 48 на выезде, 45 — дома, этого не хватило, чтобы попасть в плей-офф», — заявил Саттер на пресс-конференции.

«Калгари» набрал 93 очка и занимает 9-е место в Западной конференции. Команда Саттера не смогла пробиться в плей-офф НХЛ.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел за «Калгари» 82 матча и набрал 21 (14+7) очко.