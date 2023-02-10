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Сегодня, 05:32

«Детройт» переиграл «Калгари»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Флэймз» потерпели второе поражение подряд.

«Калгари» с 58 очками идут на 9-й строчке в Западной конференции. «Детройт» располагается на 12-м месте в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Калгари» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Коулмэн — 12 (Хэнифин, Баклунд), 38:07 — 0:1. Ларкин — 16 (бол., Перрон, Зайдер), 39:46 — 1:1. Задина — 1 (Сундквист, Хагг), 45:51 — 2:1.

Вратари: Хуссо — Владарж.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 17 (5+8+4) — 36 (12+9+15).

Наши: — - Задоров (19.27/1/-1).

10 февраля. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Калгари Флэймз
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