«Питтсбург» проиграл «Детройту». Малкин забросил одну шайбу

«Детройт» выиграл у «Питтсбурга» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Ред Уингз» одержали третью победу подряд.

Голом в составе «Пингвинз» отметился российский нападающий Евгений Малкин. Он вышел на чистое третье место в истории лиги по голам среди россиян — 474 шайбы.

«Детройт» с 6 очками идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 9-й строчке — 4 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Питтсбург» — 6:3 (1:1, 3:0, 2:2)

Голы: Малкин — 3 (Рил. Смит, Карлссон), 0:53 — 0:1. Дебринкэт — 4 (Чарник, Гостисбеер), 12:23 — 1:1. Чиаро — 1 (Ларкин, Питри), 25:21 — 2:1. Копп — 2 (Питри, Расмуссен), 35:42 — 3:1. Перрон — 1 (бол., Ларкин, Дебринкэт), 37:49 — 4:1. Карлссон — 1 (Кросби, Грэйвс), 43:37 — 4:2. Раст — 4 (Карлссон, Петтерссон), 53:03 — 4:3. Копп — 3 (п.в.), 58:28 — 5:3. Дебринкэт — 5 (бол., п.в., Ларкин), 58:49 — 6:3.

Нереализованный буллит: Копп (Д), 47:17.

Вратари: Хуссо — Джерри.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 29 (7+12+10) — 33 (6+9+18).

Наши: Костин (7.45/0/0) — Малкин (17.27/3/-2).

19 октября. Детройт. Little Caesars Arena. 18895 зрителей.