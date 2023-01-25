«Детройт» в овертайме обыграл «Сан-Хосе»

«Детройт» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Шаркс» потерпели третье поражение подряд.

«Сан-Хосе» с 38 очками идет на 13-й строчке в Западной конференции. «Детройт» занимает 12-ю строчку в Восточной конференции (48 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Сан-Хосе» — 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Эрне — 6 (Ларкин, Гронек), 22:17 — 1:0. Майер — 28 (Карлссон, Гертл), 27:58 — 1:1. Расмуссен — 8, 36:29 — 2:1. Кутюр — 17 (Карлссон, Мегна), 39:53 — 2:2. Копп — 5 (Расмуссен), 60:25 — 3:2.

Вратари: Хуссо — Раймер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (12+7+10+6) — 30 (12+10+8+0).

Наши: — - Барабанов (18.33/2/-1).

25 января. Детройт. Little Caesars Arena.