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НХЛ

Сегодня, 05:53

«Детройт» проиграл «Сан-Хосе». Костин забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» на своем льду проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ. «Шаркс» прервали трехматчевую победную серию «Ред Уингз».

Российский нападающий хозяев Клим Костин забросил одну шайбу. В составе победителей Иван Барбашев отметился голевой передачей.

«Сан-Хосе» набрал 18 очков и занимает 15-е место в Западной конференции. «Детройт» располагается на 4-й строчке в Восточной конференции — 32 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Сан-Хосе» — 5:6 ОТ (0:0, 4:4, 1:1, 0:1)

Голы: Костин — 2, 29:05 — 1:0. Расмуссен — 4 (Спронг), 32:51 — 2:0. Расмуссен — 5 (Чиаро, Копп), 33:04 — 3:0. Раймонд — 9 (Чиаро, Фаббри), 33:40 — 4:0. Гертл — 8 (мен., Эклунд, Рутта), 34:08 — 4:1. Зеттерлунд — 8 (мен., Рутта, Гранлунд), 34:46 — 4:2. Штурм — 1 (Власик, Берроуз), 35:52 — 4:3. Штурм — 2 (Бэйли, Лабанк), 39:37 — 4:4. Ларкин — 11 (Раймонд, Фаббри), 53:20 — 5:4. Гертл — 9 (Гранлунд, Барабанов), 58:31 — 5:5. Гранлунд — 3 (Зеттерлунд), 60:37 — 5:6.

Вратари: Хуссо — Блэквуд (Кяхкенен, 33:40).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (6+17+8+0) — 36 (14+8+13+1).

Наши: Костин (9.11/2/0) — Барабанов (17.54/2/0), Охотюк (15.56/0/+2).

8 декабря. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Иван Барбашев
Клим Костин
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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