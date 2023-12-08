«Лос-Анджелес» выиграл у «Монреаля». Копитар сделал 3 голевые передачи

«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Кингз» одержали третью победу подряд.

Форвард гостей Анже Копитар сделал 3 голевые передачи, а его одноклубник Куинтон Байфилд оформил дубль и сделал одну голевую передачу.

«Лос-Анджелес» набрал 35 очков и занимает 2-е место в Западной конференции. «Монреаль» идет на 13-й строчке в Восточной конференции — 25 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Лос-Анджелес» — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Даути — 7 (Байфилд, Копитар), 8:13 — 0:1. Байфилд — 7 (Кемпе, Копитар), 17:46 — 0:2. Байфилд — 8 (бол., Копитар, Фиала), 38:15 — 0:3. Мур — 13 (Фиала, Даути), 47:58 — 0:4.

Вратари: Монтембо — Тэлбот.

Штраф: 9 — 13.

Броски: 24 (13+7+4) — 42 (11+15+16).

Наши: — - Гавриков (21.31/0/+1).

8 декабря. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.