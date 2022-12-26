Свищев: «Гашек должен передавать молодежи свой опыт, а не заниматься русофобской истерией»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, как относится к попыткам известного вратаря Доминика Гашека заставить НХЛ отказаться от российских хоккеистов.

«Если честно, Гашек — странный парень. Раньше он был одним из моих любимых игроков, и с Россией его связывает многое. Он пишет письма не только в НХЛ, но и в другие организации по всему миру. Думаю, это, прежде всего, от скуки. Раньше он был одним из самых востребованных и медийных персон, к нему было приковано внимание мировых СМИ. А сейчас Гашек — спортивный пенсионер. Ему нужны пиар-акции, чтобы снова быть на волне славы. Хотя он должен проявить себя в других вещах — передать молодежи свой колоссальный опыт, а не заниматься популизмом и русофобской истерией. Обращает ли НХЛ внимание на заявления Гашек с учетом достижений Овечкина? НХЛ — это очень прагматичные ребята, это бизнес-проект, который утвердился десятилетиями. Гашека, думаю, там тоже уважают. Но где он, а где Овечкин, который находится в двух шагах от покорения результатов Гретцки. НХЛ зарабатывает огромные деньги, в том числе благодаря таким игрокам. А Гашек — это история, нафталин, прочитанная книга, к которой не хочется возвращаться. Овечкина пусть не трогают, это реально гордость и НХЛ, и России», — приводит слова Свищева «РБ Спорт».

Ранее Гашек призвал НХЛ расторгнуть контракты со всеми российскими хоккеистами.