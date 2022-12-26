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Сегодня, 12:37

Валуев: «Овечкин сможет побить рекорд Гретцки, мы верим в него»

Мария Гусева
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Бывший боксер и депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на то, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин обошел Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Выход на второе место по заброшенным шайбам в истории НХЛ — это отличное достижение, поздравляю Александра. Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки? Сумеет, мы верим в него. Конечно, это здорово, что Овечкина уважают и поддерживают во всем мире. Фанаты — лучший маркер истинного положения вещей», — цитирует «РБ Спорт» Валуева.

На данный момент на счету Овечкина 802 гола в НХЛ. Он обошел Горди Хоу, заняв единоличное второе место по голам в североамериканской лиге. Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Источник: РБ Спорт
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Горди Хоу
Николай Валуев
Уэйн Гретцки
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