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Сегодня, 18:49

Двое россиян возглавили рейтинг европейских игроков драфта-2024 по версии скаутов НХЛ

Хоккеист Антон Силаев
Антон Силаев.
Фото Global Look Press
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Центральное скаутское бюро НХЛ составило рейтинг драфта НХЛ-2024 среди игроков из Европы.

На первом месте находится российский защитник «Торпедо» Антон Силаев. Вторым в рейтинге идет форвард Иван Демидов из системы СКА. На девятой строчке располагается нападающий молодежного «Динамо» Игорь Чернышов.

Весь рейтинг выглядит так:

1. Антон Силаев («Торпедо»).
2. Иван Демидов (СКА).
3. Конста Хелениус («Юкурит»).
4. Адам Иржичек (Чехия).
5. Михаэль Брандсегг-Нюгорд (Норвегия).
6. Эмиль Хэмминг (Финляндия).
7. Лео Салин Валениус (Швеция).
8. Арон Кивихарью (Финляндия).
9. Игорь Чернышов («Динамо» Москва).
10. Линус Эрикссон (Швеция).

Драфт НХЛ-2024 пройдет с 28 по 29 июня в Парадайсе.

Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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