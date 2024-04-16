Двое россиян возглавили рейтинг европейских игроков драфта-2024 по версии скаутов НХЛ

Сегодня, 18:49
Центральное скаутское бюро НХЛ составило рейтинг драфта НХЛ-2024 среди игроков из Европы.
На первом месте находится российский защитник «Торпедо» Антон Силаев. Вторым в рейтинге идет форвард Иван Демидов из системы СКА. На девятой строчке располагается нападающий молодежного «Динамо» Игорь Чернышов.
Весь рейтинг выглядит так:
1. Антон Силаев («Торпедо»).
2. Иван Демидов (СКА).
3. Конста Хелениус («Юкурит»).
4. Адам Иржичек (Чехия).
5. Михаэль Брандсегг-Нюгорд (Норвегия).
6. Эмиль Хэмминг (Финляндия).
7. Лео Салин Валениус (Швеция).
8. Арон Кивихарью (Финляндия).
9. Игорь Чернышов («Динамо» Москва).
10. Линус Эрикссон (Швеция).
Драфт НХЛ-2024 пройдет с 28 по 29 июня в Парадайсе.