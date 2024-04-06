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Сегодня, 06:44

«Эдмонтон» переиграл «Колорадо». Георгиев сделал 41 сэйв

Евгений Козинов
Корреспондент
6 апреля. Эдмонтон — Колорадо — 6:2.
Фото USA Today Sports
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«Эдмонтон» переиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 41 из 47 бросков по своим воротам.

«Эдмонтон» набрал 97 очков и занимает 5-е место в Западной конференции. «Колорадо» идет на 3-й строчке — 102 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Колорадо» — 6:2 (2:2, 2:0, 2:0)

Голы: Перри — 11 (Нерс, Сиси), 1:52 — 1:0. Друэн — 18 (Маккиннон, Рантанен), 11:58 — 1:1. Колтон — 16 (Лехконен, Макар), 15:59 — 1:2. Макдэвид — 30 (Экхольм, Драйзайтль), 17:18 — 2:2. Экхольм — 10 (Драйзайтль, Бушар), 28:55 — 3:2. Кейн — 22 (Маклеод, Сиси), 39:58 — 4:2. Макдэвид — 31 (Бушар, Хаймэн), 44:05 — 5:2. Кейн — 23 (Маклеод, Кулак), 51:59 — 6:2.

Вратари: Скиннер — Георгиев.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 46 (16+14+16) — 23 (6+9+8).

Наши: — - Ничушкин (19.43/0/-1), Тренин (11.49/0/0).

6 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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ХК Эдмонтон Ойлерз
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