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НХЛ

29 марта, 06:40

Макдэвид набрал 3 очка в победном матче «Эдмонтона» против «Лос-Анджелеса»

Евгений Козинов
Корреспондент
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
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«Эдмонтон» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Ойлерз» прервали четырехматчевую победную серию «Кингз».

Канадский нападающий хозяев Коннор Макдэвид забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Теперь у него 122 (27+95) очка в этом сезоне.

«Эдмонтон» набрал 92 очка и занимает 5-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» идет на 8-й строчке — 87 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Макдэвид — 27 (Экхольм, Бушар), 5:37 — 1:0. Хенрик — 20 (Драйзайтль, Макдэвид), 39:44 — 2:0. Бушар — 16 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 45:05 — 3:0. Калиев — 7 (Байфилд), 53:47 — 3:1. Сиси — 3 (п.в., Драйзайтль), 59:19 — 4:1.

Вратари: Скиннер (13:44 — 14:11) — Тэлбот (56:24 — 56:57, 57:09 — 59:19).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 20 (8+7+5) — 33 (7+11+15).

Наши: — - Гавриков (21.07/0/-1).

29 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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