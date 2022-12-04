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НХЛ

Сегодня, 05:51

«Эддмонтон» обыграл «Монреаль». Дадонов забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эдмонтон» выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Российский нападающий «Канадиенс» Евгений Дадонов забросил одну шайбу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Монреаль» — 5:3 (0:1, 4:2, 1:0)

Голы: Сузуки — 13 (бол., Мэтисон, Дак), 16:37 — 0:1. Нюджент-Хопкинс — 11 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 21:25 — 1:1. Драйзайтль — 17 (бол., Макдэвид, Бэрри), 26:27 — 2:1. Макдэвид — 20 (бол., Бэрри, Хаймэн), 29:36 — 3:1. Дадонов — 2 (Армиа, Ковачевич), 33:26 — 3:2. Джекай — 4 (бол., Слафковски), 36:38 — 3:3. Нерс — 4 (Драйзайтль, Хаймэн), 39:55 — 4:3. Макдэвид — 21 (Драйзайтль), 54:40 — 5:3.

Вратари: Скиннер — Аллен.

Штраф: 6 — 23.

Броски: 22 (4+12+6) — 33 (8+13+12).

Наши: Костин (11.35/0/0) — Дадонов (13.23/3/+1).

4 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

ХК Эдмонтон Ойлерз
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