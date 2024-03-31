Сегодня, 07:20
«Чикаго» на выезде обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
У гостей отличились Джо Андерсон, Филипп Курашев, Лукас Райхел, Ник Фолиньо и Маккензи Энтвистл. Единственный гол хозяев забил Тайсон Ферстер.
Российский вратарь Иван Федотов, который перешел в «Филадельфию» 29 марта, попал в заявку на матч, но остался на скамейке запасных.
НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте