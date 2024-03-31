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НХЛ

Сегодня, 07:20

«Филадельфия» — «Чикаго»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Чикаго» на выезде обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У гостей отличились Джо Андерсон, Филипп Курашев, Лукас Райхел, Ник Фолиньо и Маккензи Энтвистл. Единственный гол хозяев забил Тайсон Ферстер.

Российский вратарь Иван Федотов, который перешел в «Филадельфию» 29 марта, попал в заявку на матч, но остался на скамейке запасных.

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НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Чикаго Блэкхокс
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