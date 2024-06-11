«Флорида» одержала волевую победу над «Эдмонтоном» во втором матче финала Кубка Стэнли

Сегодня, 06:13
«Флорида» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли обыграла «Эдмонтон» со счетом 4:1.
На шайбу Маттиаса Экхольма «Пантерз» ответили дублем Эваном Родригеса, а также голами Нико Микколы и Аарона Экблада, который забил в пустые ворота. Форвард Владимир Тарасенко отметился результативной передачей, вратарь Сергей Бобровский отразил 18 бросков.
Счет в серии — 2-0. Третий матч пройдет 14 июня и начнется в 03.00 мск.
НХЛ. Плей-офф. Финал
«Флорида» — «Эдмонтон» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Голы: Экхольм — 5 (Макдэвид, Бушар), 11:17 — 0:1. Миккола — 2 (Лунделл, Тарасенко), 29:34 — 1:1. Родригес — 5, 43:11 — 2:1. Родригес — 6 (бол., Лунделл, Экман-Ларссон), 52:26 — 3:1. Экблад — 1 (п.в., Беннетт), 57:32 — 4:1.
Вратари: Бобровский (59:56) — Скиннер (54:07 — 57:32, 59:59).
Штраф: 12 — 35.
Броски: 28 (9+13+6) — 19 (4+3+12).
Наши: Куликов (13.26/0/0), Тарасенко (11.02/3/+1) — -.
11 июня. Санрайз. Amerant Bank Arena.
Счет в серии: 2-0.