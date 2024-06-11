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Сегодня, 06:13

«Флорида» одержала волевую победу над «Эдмонтоном» во втором матче финала Кубка Стэнли

Сергей Разин
корреспондент
11 июня. «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4:1).
Фото USA Today Sports
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«Флорида» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли обыграла «Эдмонтон» со счетом 4:1.

На шайбу Маттиаса Экхольма «Пантерз» ответили дублем Эваном Родригеса, а также голами Нико Микколы и Аарона Экблада, который забил в пустые ворота. Форвард Владимир Тарасенко отметился результативной передачей, вратарь Сергей Бобровский отразил 18 бросков.

Счет в серии — 2-0. Третий матч пройдет 14 июня и начнется в 03.00 мск.

НХЛ. Плей-офф. Финал

«Флорида» — «Эдмонтон» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Экхольм — 5 (Макдэвид, Бушар), 11:17 — 0:1. Миккола — 2 (Лунделл, Тарасенко), 29:34 — 1:1. Родригес — 5, 43:11 — 2:1. Родригес — 6 (бол., Лунделл, Экман-Ларссон), 52:26 — 3:1. Экблад — 1 (п.в., Беннетт), 57:32 — 4:1.

Вратари: Бобровский (59:56) — Скиннер (54:07 — 57:32, 59:59).

Штраф: 12 — 35.

Броски: 28 (9+13+6) — 19 (4+3+12).

Наши: Куликов (13.26/0/0), Тарасенко (11.02/3/+1) — -.

11 июня. Санрайз. Amerant Bank Arena.

Счет в серии: 2-0.

НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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