0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 14:25

Форвард «Бостона» Пастрняк удалил совместное фото с Овечкиным после критики чешских болельщиков

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк удалил совместную фотографию с российским форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным из своих соцсетей, после того как его раскритиковали чешские болельщики.

Хоккеисты сделали совместное фото на недавнем Матче звезд НХЛ, который проходил во Флориде. Пастрняк выложил шесть снимков, в том числе с Овечкиным, и оставил подпись: «Фото с этого отличного уик-энда!»

Фанаты в комментариях осудили Пастрняка за публикацию снимка, после чего нападающий принял решение удалить фото с Овечкиным.

«Вы вообще следите за тем, что происходит вокруг? Вы понимаете, что олицетворяет Овечкин? Я понимаю спортивную сторону фотографии, но это не про хоккей», — приводит комментарий одного из болельщиков издание idnes.cz.

На Матче звезд Пастрняк выступал за команду Атлантического дивизиона, которая стала победителем. В полуфинале Атлантический дивизион со счетом 10:6 победил Столичный дивизион, за который выступал Александр Овечкин.

Александр Овечкин
Давид Пастрняк
Хоккей
НХЛ
44
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
«Он сам себя поставил в элиту». Малкин на пороге нового исторического достижения
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сообщил об изменении Ближнего Востока
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Число погибших в Турции в результате землетрясения возросло до 12 391 человека
ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Майоров рассказал о причинах спортивного долголетия Селянне

Алексей Торопченко: «Среди болельщиков было много негодования, почему Тарасенко не назначили капитаном»