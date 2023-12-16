Форвард «Коламбуса» Лайне выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы

Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне выбыл на длительный срок из-за перелома ключицы.

25-летний финн получил повреждение во втором периоде матча против «Торонто» (6:5 ОТ), который состоялся 15 декабря.

«Я так расстроен. Патрик сначала получил травму, потом заболел, а теперь это... Он провел отличный матч, набирал форму, но... Ему просто не везет. Мне жаль Патрика», — приводит официальный сайт НХЛ слова главного тренера «Коламбуса» Паскаля Винсента.

В сезоне-2023/24 Лайне набрал 9 (6+3) очков в 18 матчах за «Коламбус».