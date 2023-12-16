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Сегодня, 02:22

Кузнецов вернулся к тренировкам с «Вашингтоном» после болезни

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов вернулся к тренировкам с командой после болезни, из-за которой россиянин пропустил последнюю игру «Кэпиталз» против «Филадельфии» (3:4 Б).

«Евгений чувствует себя лучше, но еще не готов на 100 процентов. Посмотрим, как пойдет его лечение дальше», — приводит пресс-служба «Вашингтона» слова главного тренера команды Спенсера Карбери.

В сезоне-2023/24 Кузнецов набрал 11 (5+6) очков в 22 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Вашингтон» проведет следующую игру 17 декабря против «Нэшвилла», начало — в 4.00 (мск).

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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