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Сегодня, 08:54

Форвард «Коламбуса» Марченко заявил, что старается играть как Кросби

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Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко прокомментировал свой гол в ворота «Айлендерс» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Россиянин бросил шайбу в маску голкипера «островитян» Ильи Сорокина, и от неё снаряд отскочил ворота.

«Я помню голы Кросби лет 6 назад. Он забросил 2 шайбы, попав в голову вратарю. Если у меня есть возможность, я стараюсь делать так», — приводит слова Марченко официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 23-летний Марченко сыграл 72 матча, в которых набрал 39 (21+18) очков.

«Айлендерс» набрали 83 очка и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 62 очка.

Источник: Официальный сайт НХЛ
Кирилл Марченко
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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