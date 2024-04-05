Форвард «Коламбуса» Марченко заявил, что старается играть как Кросби

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко прокомментировал свой гол в ворота «Айлендерс» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Россиянин бросил шайбу в маску голкипера «островитян» Ильи Сорокина, и от неё снаряд отскочил ворота.

«Я помню голы Кросби лет 6 назад. Он забросил 2 шайбы, попав в голову вратарю. Если у меня есть возможность, я стараюсь делать так», — приводит слова Марченко официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 23-летний Марченко сыграл 72 матча, в которых набрал 39 (21+18) очков.

«Айлендерс» набрали 83 очка и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 62 очка.