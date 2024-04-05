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Сегодня, 09:13

Голкипер «Флориды» Бобровский прокомментировал победу над «Оттавой»

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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский похвалил своих одноклубников в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (6:0).

«Ребята жертвовали своим телом, чтобы блокировать броски и играть грамотно. Это отличная победа, хорошие голы, красивые передачи и великолепная защита», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Бобровский отыграл всю встречу и отразил все 30 бросков. Вратарь был признан первой звездой матча. Всего в текущем сезоне 35-летний вратарь сыграл 55 матчей и одержал 34 победы.

«Флорида» набрала 101 очко и занимает четвертое место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 14-й строчке — 70 очков.

Источник: Официальный сайт НХЛ
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Флорида Пантерз
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