Форвард «Рейнджерс» Веси — о выступлении Панарина: «Он — просто чума»

Форвард «Рейнджерс» Джимми Веси поделился впечатлениями от игры одноклубника Артемия Панарина в этом сезоне НХЛ.

«Он — просто чума. Я был впечатлен им и в прошлом году, когда мы впервые начали вместе играть. Но в этом он вышел на новый уровень. Этот рекорд существует уже давно, и побить такой рекорд, это нечто особенное. Я думаю, он особенный игрок для нас, который делает разницу», — сказал Веси.

32-летний Панарин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:3). Хоккеист продлил результативную серию со старта сезона до 15 матчей и установил новый рекорд — он стал лучшим по этому показателю среди игроков «Рейнджерс» и среди россиян в истории НХЛ. Панарин признан первой звездой матча с «Нью-Джерси».

После этой игры «Рейнджерс» с 25 очками занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.