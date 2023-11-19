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Сегодня, 09:13

Форвард «Рейнджерс» Веси — о выступлении Панарина: «Он — просто чума»

Алина Савинова
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Рейнджерс» Джимми Веси поделился впечатлениями от игры одноклубника Артемия Панарина в этом сезоне НХЛ.

«Он — просто чума. Я был впечатлен им и в прошлом году, когда мы впервые начали вместе играть. Но в этом он вышел на новый уровень. Этот рекорд существует уже давно, и побить такой рекорд, это нечто особенное. Я думаю, он особенный игрок для нас, который делает разницу», — сказал Веси.

32-летний Панарин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:3). Хоккеист продлил результативную серию со старта сезона до 15 матчей и установил новый рекорд — он стал лучшим по этому показателю среди игроков «Рейнджерс» и среди россиян в истории НХЛ. Панарин признан первой звездой матча с «Нью-Джерси».

После этой игры «Рейнджерс» с 25 очками занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: https://www.tsn.ca/nhl/jimmy-vesey-artemi-panarin-each-score-twice-as-streaking-rangers-beat-rival-devils-1.2037746
Артемий Панарин
Джимми Веси
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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