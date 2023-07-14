Генменеджер «Вашингтона»: «Пачиоретти умеет забивать — это основная причина подписания контракта»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан прокомментировал переход форварда Макса Пачиоретти.

«Он умеет забивать — это основная причина подписания контракта с Максом. Мы должны были найти способ, как забивать больше, и Пачиоретти умеет это делать. Нам нравится этот игрок. Он один из лучших снайперов за последние несколько лет.

Это хороший хоккеист. Несмотря на травму, считаю, что он может играть лучше, чем в прошлых сезонах. Поэтому мы рады, что он восстанавливается от травмы и войдет в наш состав», — приводит слова Маклеллана официальный сайт «Вашингтона».

«Кэпиталс» подписали контракт с 34-летним американцем на один сезон с зарплатой 2 млн долларов. Также игрок может получить еще 2 млн в качестве бонусов за количество сыгранных матчей. Почти весь минувший сезон Пачиоретти пропустил из-за травмы ахилла.