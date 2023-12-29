Бриндамор о хет-трике Свечникова в матче с «Монреалем»: «Андрей доминирует на льду»

Сегодня, 07:26
Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал хет-трик нападающего «Харрикейнз» Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (5:2).
«Андрею нужно попадать в протокол, чтобы наша команда была такой, какой должна быть. Свечников доминирует на льду, и он доказывает это, забивая. Конечно, он полезен и в других вещах, но сегодня он сделал разницу», — приводит The Hockey News слова Бриндамора.
В сезоне-2023/24 Свечников набрал 19 (6+13) очков в 21 матче за «Каролину».