Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:26

Бриндамор о хет-трике Свечникова в матче с «Монреалем»: «Андрей доминирует на льду»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Андрей Свечников.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал хет-трик нападающего «Харрикейнз» Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (5:2).

«Андрею нужно попадать в протокол, чтобы наша команда была такой, какой должна быть. Свечников доминирует на льду, и он доказывает это, забивая. Конечно, он полезен и в других вещах, но сегодня он сделал разницу», — приводит The Hockey News слова Бриндамора.

В сезоне-2023/24 Свечников набрал 19 (6+13) очков в 21 матче за «Каролину».

Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Монреаль Канадиенс
0
Читайте также
«Барселону» могут отстранить от еврокубков из-за участия в Суперлиге
«Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера
Летчик истребителя Су-35 обнаружил и отвел в воздухе ударную группу противника
В отсеке шасси прилетевшего в Париж из Алжира самолета обнаружили эмигранта
Посол РФ в Аргентине выступил против передачи российских вертолетов Киеву
Чернышенко рассказал о запрете операторам связи увеличивать тарифы выше инфляции
Популярное видео
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Каролина» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

Гол Подколзина помог «Абботсфорду» обыграть «Калгари» в АХЛ