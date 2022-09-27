Главный тренер «Миннесоты» рассказал о состоянии Капризова, получившего повреждение

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон прокомментировал состояние нападающего клуба Кирилла Капризова.

«Никаких проблем. Сегодня он не будет кататься. Просто он получил удар по ноге. Но он в порядке. Давайте успокоимся и дадим возможность Кириллу выздороветь.

Состояние Капризова будут ежедневно оценивать, чтобы понять, имеет ли смысл ставить его на игры или лучше не допускать до них. Мы убедимся, что поступаем правильно. Честно говоря, я не думаю, что он снова будет играть до следующего домашнего матча", — цитирует Эвасона Amolivia.

25-летний форвард «Миннесоты» получил травму во время матча с «Колорадо» (3:2 ОТ), который прошел 26 сентября. На счету хоккеиста гол и результативный пас.