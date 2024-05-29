Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:35

Увольнение Юрана не помогло Нижнему. «Арсенал» в одном шаге от возвращения в РПЛ

«Арсенал» одержал победу над «Пари НН» в первом стыковом матче
Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболисты «Арсенала» празднуют гол в ворота «Пари НН».
Фото ФК «Арсенал»
Telegram Дзен
Неудачная серия «Пари НН» продолжилась в стыках.
Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
29 мая, 19:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:2
Арсенал Т

В этой паре команд изначально было ощущение непредсказуемости. Отчасти подкрепленной фактами, ведь «Арсенал» рисковал уступить свое место в стыках «Родине», но все же после устранения всех замечаний и апелляции получил лицензию для выступления в РПЛ. Ну а в Нижнем Новгороде изначально шли на риск, после увольнения Сергея Юрана поставив на Сашу Илича. Причем речь не о квалификации тренера, а о том, что в горнило борьбы за выживание был брошен иностранный специалист, у которого по определению было лишь визуальное представление о российском футболе.

Начало для серба получилось кошмарным — по шесть пропущенных мячей от «Сочи» и ЦСКА. А ничья в Самаре в заключительном туре продлила затянувшуюся безвыигрышную серию. Побед у «Пари НН» не было с 9 марта, и, как показал первый тайм, все его уязвимые места тренерский штаб «оружейников» изучил досконально.

Саша Илич и&nbsp;Александр Сторожук. «Пари НН» уступил «Арсеналу», «Урал» проиграл «Акрону»: первые стыковые матчи РПЛ — ФНЛ. Онлайн-трансляция

Как ни странно, в данном матче главной проблемой волжан стала игра на «втором этаже» и конкретно — при стандартных положениях. И это несколько удивительно, так как данный элемент как раз виделся раньше сильной стороной Нижнего. Особенно при наличии в обороне такой фигуры, как Гоцук.

Но что мы увидели в первом тайме? Опасный удар Гоцука непосредственно перед перерывом, когда своего вратаря на ленточке подстраховал Макаров. Да несколько атак разной степени сложности в исполнении Стаматова, Зе Турбо и Кучаева. И, конечно, несчастный случай с Ботакой, от ноги которого мяч отлетел в собственные ворота после кросса Боженова. Совсем немного для клуба, который пока еще выше статусом и играет на своем поле.

Ну а команда Александра Сторожука, которой из-за проблем с авиабилетами пришлось отправиться в Нижний на двух автобусах, буквально царила в воздухе. Первый же угловой — счет открывает Кайнов. Еще одна подача с угла поля — и замененный в перерыве Ботака сполна реабилитировался за свой автогол. А ведь данному эпизоду предшествовал еще один удар головой. Лучший снайпер первой лиги Окоронкво (17 мячей) воспользовался просчетом Тихого, и, как оказалось, второй гол туляков лишь отсрочил сейв Нигматуллина, который, кстати, три года назад перебрался на берега Волги из «Арсенала».

Во второй половине гости получили возможность прагматично ловить соперника на контратаках и играть по счету. Его, правда, еще требовалось сохранить, а проблемы с этим возникли довольно быстро. Спас Кокарев, который вытянул из-под перекладины коварный удар Кучаева с подбора. Только продолжения, по сути, не последовало. Ничего, кроме стерильного владения, «Пари НН» предложить не мог. Больше того — Нигматуллин выдал сейв вечера, когда Окоронкво на фланге смял защитника. У нигерийца, к слову, был вариант с передачей партнеру, однако инстинкт форварда перевесил.

«Арсенал» же в концовке стал максимально прагматичным, перейдя на схему с тремя центральными защитниками. На стандартах это, правда, ничего не гарантирует, и Гоцук едва не сравнял счет. Не хватило считанных сантиметров, только в стыках их цена слишком высока. На данный момент они приблизили Тулу к возвращению в элитное общество.

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
3
16
Читайте также
Дмитрий Бивол — Малик Зинад: основная информация о бое — дата и где смотреть
Швеция и Финляндия негодуют, что России вышла на второе место в рейтинге ИИХФ
AFP рассказало о применении Украиной западного оружия для удара по Кубани
Хабиб нарушил слово и вернулся в UFC, чтобы помочь лучшему другу побить свой рекорд. Что нужно знать о титульном поединке Махачев - Порье
Найденные в подвалах в Крынках тела украинских военных попали на видео
Жительница Петербурга попала в реанимацию из-за загара на солнце
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Материалы сюжета: Стыковые матчи РПЛ — ФНЛ: «Пари НН» — «Арсенал» и «Урал» — «Акрон»
«Урал» — «Акрон», «Пари НН» — «Арсенал»: расписание и результаты стыковых матчей
Тульский «Арсенал» в гостях обыграл «Пари НН» в первом стыковом матче
«Пари НН» уступил «Арсеналу», «Урал» проиграл «Акрону»: первые стыковые матчи РПЛ — ФНЛ. Онлайн-трансляция
Гончаренко взял на себя вину за игру «Урала» в матче с «Акроном»
«Урал» одной ногой в первой лиге. «Акрон» выиграл стыковой матч в Екатеринбурге
«Урал» дома проиграл «Акрону» в первом стыковом матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Урал» одной ногой в первой лиге. «Акрон» выиграл стыковой матч в Екатеринбурге