Главный тренер «Вашингтона»: «У Кузнецова должен быть определенный уровень, на который можно положиться»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился мнением об игре форварда Евгения Кузнецова.

«Было множество разных случаев, когда он быстро двигался, выигрывал сражения в оборонительных и наступательных зонах. Это дело последовательности и способности делать это из матча к матчу. Не всегда это заканчивается голом или результативной передачей, но должен быть определенный уровень, на который можно положиться, особенно когда играешь в качестве центрового первой линии в Национальной хоккейной лиге против лучших игроков других команд», — приводит слова Карбери The Hockey News.

В текущем сезоне Кузнецов провел 33 матчей, в которых набрал 13 (6+7) очков.