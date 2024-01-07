Главный тренер «Вашингтона»: «У Кузнецова должен быть определенный уровень, на который можно положиться»

Сегодня, 04:05
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился мнением об игре форварда Евгения Кузнецова.
«Было множество разных случаев, когда он быстро двигался, выигрывал сражения в оборонительных и наступательных зонах. Это дело последовательности и способности делать это из матча к матчу. Не всегда это заканчивается голом или результативной передачей, но должен быть определенный уровень, на который можно положиться, особенно когда играешь в качестве центрового первой линии в Национальной хоккейной лиге против лучших игроков других команд», — приводит слова Карбери The Hockey News.
В текущем сезоне Кузнецов провел 33 матчей, в которых набрал 13 (6+7) очков.