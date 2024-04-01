Голкипер «Эдмонтона» Скиннер считает, что прибавил в этом сезоне

Голкипер «Эдмонтона» Стюарт Скиннер прокомментировал свою игру в этом сезоне. Он считает, что в этом розыгрыше готов намного лучше.

«Я смог испытать все эмоции и ситуации плей-офф в прошлом году, я усвоил все уроки и по-настоящему сосредоточен. В этом году я лучше, чем в прошлом, я гораздо лучше подготовлен к тому, что меня ждёт впереди», — цитирует Скиннера официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 25-летнего Скиннера 53 матча, в которых он отражал 90,7 процента бросков.