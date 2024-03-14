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14 марта, 18:31

Груз с фигурками Яромира Ягра похитили в США

Алина Савинова
Яромир Ягр.
Фото AFP
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В «Питтсбурге» сообщили, что неизвестные похитили груз с фигурками экс-форварда команды Яромира Ягра.

Отмечается, что груз был потерян после прибытия в Калифорнию. По факту кражи на данный момент ведется расследование. Зрители, пришедшие на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе», получат специальный ваучер со штрих-кодом, по которому позднее смогут забрать фигурки.

«Мы были шокированы тем, что стали жертвой кражи груза, и тесно сотрудничаем с местными и федеральными властями в рамках расследования. Мы с нетерпением ждем разрешения этой кражи и доставки ценных фигурок Ягра нашим болельщикам», — приводит пресс-служба «Питтсбурга» слова президента клуба по бизнес-операциям Кевина Аклина.

52-летний Ягр приглашен на игру своей бывшей команды против «Сан-Хосе» в качестве гостя. Он выступал за «Питтсбург» на протяжении 11 лет (с 1990 по 2001 год). Хоккеист вместе с «Пингвинз» дважды выигрывал Кубок Стэнли (1991, 1992). Всего форвард принял участие в 1733 матчах в регулярных чемпионатах, в которых отметился 766 голами и 1155 передачами.

Яромир Ягр
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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