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НХЛ

Сегодня, 07:43

Хедман единолично занял второе место по голевым передачам за «Тампу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Тампы» Виктор Хедман отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:1).

Теперь на счету шведа 300 голевых передач за карьеру в клубе. Как сообщает сайт НХЛ, 32-летний хоккеист обошел Мартена Сан-Луи (298) и единолично занял второе место в списке лучших игроков «Тампы» по этому показателю. Лидером является форвард «Лайтнинг» Стивен Стэмкос (318).

Также Хедман присоединился к Бренту Бернсу (311), Эрику Карлссону (307) и Райану Сутеру (304), став четвертым действующим защитником, достигшим отметки в 300 ассистов.

Виктор Хедман
Мартен Сан-Луи
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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