Игроки «Рейнджерс» отказались надевать форму в поддержку меньшинств на предматчевую разминку

Хоккеисты «Рейнджерс» отказались надевать форму в поддержку меньшинств на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (4:1).

«Мы гордимся тем, что привлекаем внимание к важным местным общественным организациям. Сохраняя основные ценности нашего клуба, мы поддерживаем право каждого человека уважительно выражать свои убеждения», — приводит заявление клуба журналистка Молли Уокер.

Также сообщается, что имена игроков, которые отказались надеть форму, не называются. В том матче за «Рейнджерс» сыграл форвард Артемий Панарин, вратарь Игорь Шестеркин остался в запасе.

Ранее защитник «Филадельфии» Иван Проворов также отказался надеть форму в поддержку меньшинств перед матчем.