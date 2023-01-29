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Сегодня, 00:48

Игроки «Рейнджерс» отказались надевать форму в поддержку меньшинств на предматчевую разминку

Сергей Разин
корреспондент
Игроки «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports
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Хоккеисты «Рейнджерс» отказались надевать форму в поддержку меньшинств на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (4:1).

«Мы гордимся тем, что привлекаем внимание к важным местным общественным организациям. Сохраняя основные ценности нашего клуба, мы поддерживаем право каждого человека уважительно выражать свои убеждения», — приводит заявление клуба журналистка Молли Уокер.

Также сообщается, что имена игроков, которые отказались надеть форму, не называются. В том матче за «Рейнджерс» сыграл форвард Артемий Панарин, вратарь Игорь Шестеркин остался в запасе.

Ранее защитник «Филадельфии» Иван Проворов также отказался надеть форму в поддержку меньшинств перед матчем.

Иван Проворов. Проворов прославился на всю Америку. Как играет защитник, отказавшийся надевать радужную майку

НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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