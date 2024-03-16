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НХЛ

16 марта, 07:12

Чехович: «Когда я приезжал в Россию, все ребята удивлялись, что мне клюшки и коньки выдавали на заказ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хоккеист «Локомотива» Иван Чехович.
Иван Чехович.
Фото ХК &quot;Локомотив&quot;
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Нападающий «Локомотива» Иван Чехович рассказал, что, когда возвращался в Россию на лето и играл против сверстников, бросалась в глаза разница в уровне подготовки.

«Не могу сказать, что там вообще не было обороны, но весь акцент был на атаку и голы. Для них счет 10:9 был лучше, чем 1:0. В МХЛ же требовали результат. В глаза бросались другие мелочи. Когда я приезжал в Россию, все ребята удивлялись, что мне клюшки и коньки выдавали на заказ. Сама система сильно отличалась», — цитирует Metaratings.ru Чеховича.

В сезоне-2016/17 Чехович был задрафтован клубом QMJHL «Байе-Комо Драккар» и выступал за команду на протяжении трех сезонов. На драфте НХЛ 2017 года нападающий был выбран «Сан-Хосе» под номером 212. После этого Чехович выступал в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда», а также сыграл 4 матча в НХЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/chekhovich-v-amerike-schet-10-9-byl-luchshe-chem-1-0-a-v-mkhl-trebovali-rezultat-343950/
Иван Чехович
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