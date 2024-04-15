«Калгари» в результативном матче обыграл «Аризону», Кузьменко набрал три очка

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Аризону» со счетом 6:5.

В составе «Флэймз» 3 (1+2) очка набрал Андрей Кузьменко, 3 (2+1) очка у Назема Кадри, еще по шайбе забросил Мэтт Коронато, Коннор Зэри и Егор Шарангович. У «Койотс» дубль оформил Дилан Гюнтер, по голу забили Александр Керфут, Матиас Маччелли и Джошуа Доан.

После этого матча «Калгари» с 79 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Аризона» с 75 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Аризона» — 6:5 (2:3, 2:2, 2:0)

Голы: Керфут — 13 (Кессельринг, Ингрэм), 2:36 — 0:1. Маччелли — 17 (Браун, Колячонок), 3:55 — 0:2. Кузьменко — 22 (Кадри, Поспишил), 7:22 — 1:2. Коронато — 3, 9:42 — 2:2. Гюнтер — 16 (бол., Дурзи, Келлер), 17:54 — 2:3. Зари — 14 (Хант), 29:07 — 3:3. Гюнтер — 17 (Йеник, Келлер), 35:14 — 3:4. Доан — 5 (Макбэйн), 36:17 — 3:5. Шарангович — 31 (Баклунд, Андерссон), 36:50 — 4:5. Кадри — 28 (Андерссон, Шилингтон), 41:14 — 5:5. Кадри — 29 (бол., Уигар, Кузьменко), 45:43 — 6:5.

Вратари: Вольф — Ингрэм.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 31 (10+7+14) — 35 (16+11+8).

Наши: Кузьменко (17.04/2/+1), Мироманов (22.32/2/-1), Охотюк (10.59/0/+2) — -.

15 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17 247 зрителей