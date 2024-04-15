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Сегодня, 05:57

Свечников: «Очевидно, что «Каролина» — одна из лучших команд в НХЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Каролины» Андрей Свечников подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:2).

«Очевидно, что мы одна из лучших команд в лиге. У нас невероятная ментальность и отличная команда, которая сделала то, что сделала в этом сезоне, и мы еще не закончили. У нас еще один матч в регулярке. Наша ментальность не меняется. Мы должны побеждать в каждом матче и привыкать к этому», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Свечников провел 59 матчей, в которых набрал 52 (19+33) очка.

После этого матча «Каролина» со 111 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Чикаго» с 51 очками — на 15-й строчке «Запада».

Андрей Свечников
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Чикаго Блэкхокс
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