«Калгари» обыграл «Оттаву»

«Калгари» на своем льду обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Расмус Андерссон, Элиас Линдхольм, Джонатан Юбердо, Ноа Хэнифин и Тревор Льюис.

За «Сенаторз» единственный гол забил Тим Штюцле.

«Калгари» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка. «Оттава» располагается на 11-й строчке на «Востоке» — 70 очков.

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«Калгари» — «Оттава» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Голы: Андерссон — 9 (мен., Баклунд, Линдхольм), 12:09 — 1:0. Линдхольм — 20 (бол., Баклунд, Андерссон), 18:26 — 2:0. Штюцле — 32, 25:55 — 2:1. Юбердо — 13 (Кадри, Тоффоли), 27:03 — 3:1. Хэнифин — 5 (Кадри, Юбердо), 33:08 — 4:1. Льюис — 9 (Лучич), 45:30 — 5:1.

Вратари: Маркстрем — Мандолезе.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 40 (16+8+16) — 31 (12+13+6).

Наши: Задоров (15.15/2/0) — Зуб (21.03/0/-1).

13 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.