«Калгари» — «Торонто»: видеообзор матча

«Калгари» на своем льду проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4. «Мэйпл Лифз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У «Торонто» хет-триком отметился Остон Мэттьюс, а также одну шайбу забросил Митчелл Марнер. Эндрю Манджапане, Назем Кадри и Егор Шарангович отметились голами у хозяев.

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