КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

2 мая, 23:01

Стэмкос о своем будущем: «Свитер «Тампы» является единственным, который я всегда хотел носить»

Руслан Минаев
Стивен Стэмкос.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос прокомментировал свое будущее в составе «Лайтнинг».

Следующий год станет последним в восьмилетнем контракте 33-летнего канадского форварда.

«Мне кажется [свитер «Тампы»] является единственным, который я когда-либо хотел носить в своей карьереСегодня иметь возможность быть в одной организации и достигать с ней особенных вещей — это значит многое. Победа в Кубке Стэнли, безусловно, является главным событием. Надеюсь, это еще не все», — сказал Стэмкос на пресс-конференции.

Форвард был выбран «Тампой» под общим первым номером на драфте НХЛ-2008. Стэмкос провел за «Лайтнинг» в регулярных чемпионатах 1003 матча и набрал 1056 (515+541) очков.

«Тампа» в этом розыгрыше плей-офф НХЛ выбыла в первом раунде, проиграв «Торонто» со счетом 2-4 в серии.

«Лайтнинг» побеждали в Кубке Стэнли в 2020 и 2021 годах.

Стивен Стэмкос
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
0
Читайте также
Медведев победил друга по компьютерным играм. Даниил был в шаге от поражения
«Челси» конец? У лондонцев все очень плохо
Умер модельер Валентин Юдашкин
В Польше заявили о планах добиться репараций от России
На почте во Внуково обнаружили автоматы Калашникова в посылке
Военный РФ рассказал о желании ВСУ бежать со своих позиций в Марьинке
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок Стэнли: «Торонто» — «Флорида», «Вегас» — «Эдмонтон» и другие матчи 3 и 4 мая