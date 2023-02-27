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НХЛ

Сегодня, 07:24

Капризов о хет-трике с «Коламбусом»: «Не сказал бы, что это одна из лучших игр в моей карьере»

Сергей Разин
корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:2 ОТ). Россиянин в этом матче оформил хет-трик.

«Я бы не сказал, что это одна из лучших игр в моей карьере. Было много игр, в которых мы создавали моменты лучше, иногда они идут, иногда нет. Очевидно, это отличная игра, но я бы не сказал, что она занимает какое-то конкретное место.

Все в команде стараются, и я не хочу, чтобы меня выделяли. Я много работаю, как и остальные игроки. Я не люблю, когда меня сравнивают с кем-то, я просто выхожу и делаю свою работу», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

25-летний россиянин оформил хет-трик и был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне Капризов провел 60 матчей в НХЛ, в которых набрал 71 (37+34) очко.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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