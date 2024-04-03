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НХЛ

Сегодня, 08:53

Капризов вышел на восьмое место по набранным очкам в истории «Миннесоты»

Сергей Разин
корреспондент
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«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Оттаву» (3:2).

Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей. Таким образом, 27-летний россиянин набрал 317-е очко в 270 матчах и вышел на восьмое место по набранным очкам в истории франшизы, сравнявшись с Микаэлем Гранлундом.

На седьмой строчке располагается Эндрю Брюнетт, у которого 321 (119+202) очко в 489 матчах. Лидирует в списке лучших бомбардиров клуба Микко Койву, набравший 709 (205+504) очков в 1028 играх.

В текущем сезоне Капризов провел 67 матчей, в которых набрал 83 (37+46) очка.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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