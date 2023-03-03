Кейн о дебюте за «Рейнджерс»: «Я никогда не забуду. Это было потрясающе»

Форвард «Рейнджерс» Патрик Кейн прокомментировал дебют за команду в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (3:5).

«Франшиза «Рейнджерс», игра на «Мэдисон-сквер-гарден» и такой прием... это то, что я никогда не забуду. Это было потрясающе. Первая игра за «Рейнджерс» — это было круто. Здорово, что моя семья была сегодня со мной. Было бы неплохо, если бы они жили здесь со мной, но в будущем посетят много игр», — приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Кейн принял участие в 54 матчах за «Чикаго» и набрал 45 (16+29) очков.