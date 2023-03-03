0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:10

Кейн о дебюте за «Рейнджерс»: «Я никогда не забуду. Это было потрясающе»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Рейнджерс» Патрик Кейн прокомментировал дебют за команду в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (3:5).

«Франшиза «Рейнджерс», игра на «Мэдисон-сквер-гарден» и такой прием... это то, что я никогда не забуду. Это было потрясающе. Первая игра за «Рейнджерс» — это было круто. Здорово, что моя семья была сегодня со мной. Было бы неплохо, если бы они жили здесь со мной, но в будущем посетят много игр», — приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Кейн принял участие в 54 матчах за «Чикаго» и набрал 45 (16+29) очков.

Патрик Кейн
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Оттава Сенаторз
0
Читайте также
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
ФСБ: в Брянской области на границе идет операция по уничтожению украинских диверсантов
Число жертв теракта в Брянской области выросло до двух
Лавров извинился перед Индией за балаган западных стран на встрече G20
В Харьковской области заявили о насильной эвакуации жителей Купянска
Популярное видео
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гурьянов забросил первую шайбу за «Монреаль»

«Даллас» обменял российского вратаря Худобина в «Чикаго»