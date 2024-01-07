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Сегодня, 21:05

«Коламбус» может обменять Патрика Лайне в «Вашингтон» на Кузнецова

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
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«Коламбус» может обменять нападающего Патрика Лайне в «Вашингтон» на форварда Евгения Кузнецова, сообщает Bleacher Report.

По данным источника, «Кэпиталз» заинтересованы в 25-летнем финне. Помешать сделке может то, что «Коламбус» может появиться в списке команд Кузнецова, куда будет запрещен обмен, а также то, готов ли россиянин покинуть Вашингтон.

В «Кэпиталз» рассматривают Лайне как возможную замену Александру Овечкину в статусе лидера атаки команды в будущем, когда Овечкин завершит карьеру.

В сезоне-2023/24 25-летнйи Лайне набрал 9 (6+3) очков в 18 матчах за «Коламбус», его контракт с зарплатой 8,7 миллиона долларов в год действует до конца сезона-2025/26.

У 31-летнего Кузнецова в нынешнем сезоне 13 (6+7) очков в 33 играх, его контракт с зарплатой 7,8 миллиона долларов в год действует до конца сезона-2024/25.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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