Гол Кузнецова принес «Вашингтону» победу над «Коламбусом»

«Вашингтон» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Встреча прошла на стадионе «Нэшнуайд Арене».

Победную шайбу в овертайме забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Также в этом матче он сделал голевую передачу. Теперь у него 42 (7+36) очка в этом сезоне.

«Вашингтон» набрал 60 очков и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 34 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Вашингтон» — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Хэтэуэй — 8 (Эллер, Дженсен), 5:06 — 0:1. ван Римсдайк — 5 (Обе-Кубель), 14:28 — 0:2. Пик — 5 (Лайне), 14:40 — 1:2. ван Римсдайк — 6 (Кузнецов, Густафссон), 28:26 — 1:3. Робинсон — 4 (Оливье), 31:03 — 2:3. Годро — 14 (Байрейтер), 52:44 — 3:3. Кузнецов — 7 (Юханссон, Густафссон), 60:26 — 3:4.

Вратари: Корписало — Линдгрен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 34 (9+12+13+0) — 34 (11+9+13+1).

Наши: Гавриков (23.49/1/0), Марченко (16.30/2/-1) — Кузнецов (16.05/1/+1), Овечкин (16.30/3/-1), Орлов (25.36/0/0).

1 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.