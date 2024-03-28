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28 марта, 22:30

«Колорадо» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Колорадо» сыграет с «Рейнджерсом» в регулярном чемпионате НХЛ 29 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артемий Панарин (ХК «Рейнджерс»).
Фото USA Today Sports
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«Колорадо» на своем льду примет «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 29 марта. Игра пройдет на многофункциональной арене «Болл-арена» в Денвере, штат Колорадо (США). Начало — в 04.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Колорадо» — «Рейнджерс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляции НХЛ нет. В прямом эфире матч бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

«Эвеланш» заработал 97 очков и занимает 3-е место в Западной конференции. «Нью-Йорк» со 100 баллами возглавляет «Восток».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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