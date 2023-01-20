Комиссар НХЛ Беттмэн сделал заявление по ситуации с защитником «Филадельфии» Проворовым

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн сделал заявление по ситуации с защитником «Филадельфии» Иваном Проворовым.

18 января россиянин отказался участвовать в акции в поддержку секс-меньшинств перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:2).

«Думаю, все знают, что представляет собой лига с точки зрения наших ценностей. Но отдельные игроки будут принимать решения самостоятельно и следовать своим убеждениям. Я предлагаю сосредоточиться на тех 700 игроках НХЛ, которые взяли на себя обязательства в рамках общественной миссии, чтобы сделать нашу игру гостеприимной и инклюзивной, а не на одном или двух игроках, которые могут иметь некоторые проблемы по личным причинам», — приводит слова Беттмэна РИА «Новости».

Ранее НХЛ выступила с заявлением по инциденту с Проворовым, в котором заявила, что игроки вольны сами решать, какие инициативы поддерживать.

26-летний защитник выступает за «Филадельфию» с 2016 года. В сезоне-2022/23 защитник набрал 15 (2+13) очков в 46 матчах за команду.