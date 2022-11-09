Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:29

Крикунов: «Видимо, Капризова достали, раз он ударил Даути»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Новости

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал инцидент с матч-штрафом для нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (0:1).

Во втором периоде Капризов пытался отмахнуться от защитника «Кингз» Дрю Даути и задел его лицо клюшкой. Из-за этого россиянин был удален до конца матча.

«На льду бывают эмоции, ничего с этим не поделаешь. Кирилл не грубый игрок и не хулиган. Ему это не свойственно. Он игрок настоящий, талантливый. Если уж ударил, то, видимо, его достали. Может быть, его ударили исподтишка. Возможно, его провоцировали, а судьи не заметили. В таких случаях бывает обидно», — приводит Metaratings слова Крикунова.

В сезоне-2022/23 Капризов набрал 13 (8+5) очков в 11 матчах за «Миннесоту».

Кирилл Капризов (справа) ударил клюшкой Дрю Даути. Капризов врезал клюшкой по лицу знаменитому канадцу — его выгнали со льда. У них старые счеты

Источник: https://metaratings.ru/news/krikunov-vidimo-kaprizova-dostali-esli-on-udaril-dauti-1408541/
Дрю Даути
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
Владимир Крикунов
0
Читайте также
Экс-президент ФИФА Блаттер назвал ошибкой выбор Катара вместо США хозяином ЧМ-2022
Дочь и зять Тутберидзе не могут приехать в Россию. Что происходит?
Отбросивший от себя гранаты ВСУ солдат оказался из Ленинградской области
NBC улучшил прогноз республиканцев на выборах в палату представителей
Киркоров ударил человека букетом на концерте
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Галлан о поражении «Айлендерс»: «Мне понравилось, как мы играли и упорно боролись»