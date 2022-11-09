Крикунов: «Видимо, Капризова достали, раз он ударил Даути»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал инцидент с матч-штрафом для нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (0:1).

Во втором периоде Капризов пытался отмахнуться от защитника «Кингз» Дрю Даути и задел его лицо клюшкой. Из-за этого россиянин был удален до конца матча.

«На льду бывают эмоции, ничего с этим не поделаешь. Кирилл не грубый игрок и не хулиган. Ему это не свойственно. Он игрок настоящий, талантливый. Если уж ударил, то, видимо, его достали. Может быть, его ударили исподтишка. Возможно, его провоцировали, а судьи не заметили. В таких случаях бывает обидно», — приводит Metaratings слова Крикунова.

В сезоне-2022/23 Капризов набрал 13 (8+5) очков в 11 матчах за «Миннесоту».