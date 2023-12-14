Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:47

Кросби вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Сидни Кросби.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил шайбу в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ-2023/24 против «Монреаля».

Это результативное действие стало для 36-летнего канадца 1531-м в лиге — теперь у него 566 шайб и 995 голевых передач.

Кросби вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, сравнявшись с Полом Коффи.

Ближайшим преследователем Кросби из действующих игроков является российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, занимаюший 16-е место. У него 1501 (827+674) очко за всю карьеру в НХЛ.

Рекорд по числу набранных очков в истории лиги принадлежит Уэйну Гретцки, у которого 2857 (894+1963) очков.

Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
0
Читайте также
Роналду забил в 2023 году 50 голов! Лучшая результативность за пять лет и огромные доходы
Биография Конора Макгрегора: история ирландского сантехника, ставшего легендой UFC
Генерал CША рассмеялся на просьбу Киева поставить F-16 после скандала с Discord
Кадыров назвал возможный срок окончания СВО
МВД РФ объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Гавриков выбыл на несколько недель из-за травмы

Малкин вышел на пятое место по голевым передачам в истории НХЛ среди европейцев