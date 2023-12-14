Кросби вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил шайбу в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ-2023/24 против «Монреаля».

Это результативное действие стало для 36-летнего канадца 1531-м в лиге — теперь у него 566 шайб и 995 голевых передач.

Кросби вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, сравнявшись с Полом Коффи.

Ближайшим преследователем Кросби из действующих игроков является российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, занимаюший 16-е место. У него 1501 (827+674) очко за всю карьеру в НХЛ.

Рекорд по числу набранных очков в истории лиги принадлежит Уэйну Гретцки, у которого 2857 (894+1963) очков.